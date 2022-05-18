بلدية غرب إربد تقرر تعديل اسمها

الوكيل الإخباري - قرر مجلس بلدية غرب إربد خلال جلسته اليوم الأربعاء، تغيير اسم البلدية إلى بلدية "ارابيلا" الجديدة.

اضافة اعلان



وقال رئيس البلدية جمال البطاينة إن تغيير اسم البلدية إلى "ارابيلا"، وهو الاسم القديم الذي أطلقه الرومان على إربد وما حولها، ويحمل عمقاً تاريخياً وثقافياً، اقتضاه ضرورة تحديد هوية البلدية الجغرافية التي يحمل اسمها الحالي استفهامات حول المناطق الواقعة غربي إربد عموماً والتي تضم ألوية وبلديات مختلفة.



وأوضح أن المناطق الجغرافية الواقعة غرب إربد تضم ألوية الوسطية والطيبة والكورة والأغوار الشمالية والتي تضم بلديات بأسماء مختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم مخاطبة وزارة الإدارة المحلية بقرار المجلس البلدي تمهيداً للسير بتغيير اسم البلدية ضمن اجراءات رسمية.



ودعا البطاينة إلى ضرورة استحداث لواء يضم مناطق البلدية التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة، وتحتاج إلى استحداث العديد من الدوائر الحكومية للتسهيل على المواطنين.



وتضم بلدية غرب إربد المستحدثة إبان دمج البلديات عام 2001، مناطق كفريوبا، وبيت يافا، وسوم، وزحر، ودوقرا، وججين، وجمحا، وكفر حتا، وناطفة وهام.