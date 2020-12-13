الأعيان يناقش صيغة رده على خطاب العرش الثلاثاء

الوكيل الاخباري -

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قرر رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، دعوة المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء، لمناقشة صيغة رد المجلس على خطاب العرش السامي، تمهيداً لإقرارها ورفعها لجلالة الملك.ويرفع مجلسا الأعيان والنواب كلا على حدة، ردهما على خطاب العرش خلال أسبوعين من إلقاء الخطاب.وكان مجلس الأعيان انتخب في أولى جلساته الخميس الماضي لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي، ضمت الأعيان: سمير الرفاعي، هيفاء النجار، صخر دودين، جمال الصرايرة، وطلال الشرفات. كما يتضمن جدول أعمال الجلسة المصادقة على نتائج انتخابات رؤساء ومقرري اللجان الدائمة للمجلس.