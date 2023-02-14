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الأمانة: الشوارع في عمان تنفذ بمواصفات فنية عالية

الثلاثاء، 14-02-2023 02:53 م

الأمانة: الشوارع في عمان تنفذ بمواصفات فنية عالية

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الوكيل الإخباري - أكدت أمانة عمان، أن الشوارع جميعا ضمن مناطقها تنفذ ضمن أعلى المواصفات الفنية، وتخضع لفحوصات مخبرية.

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وقال الناطق الإعلامي لأمانة عمان، ناصر الرحامنة، إن ظهور تشققات على أسطح الشوارع أثناء الثلوج والأمطار ناجم عن اختلاف درجات الحرارة (التمدد والتقلص)، ما يؤدي إلى ظهور تشققات طولية وعرضية في الشوارع بالنظر إلى عمرها الافتراضي، وتجري معالجتها عند تحسن حالة الطقس.


وبين أن الحفر والتكسير والهبوطات في المقاطع الطولية والعرضية في الشوارع ناتجة عن تنفيذ أعمال مقاطع خدمات بنية تحتية لخدمة المواطنين من قبل مقاولي الشركات الخدمية، وهذه المقاطع لم ينتهِ تنفيذها، إذ تأخذ فترة لإنجازها وخلال هطول الأمطار تحدث بعض التهبيطات في المقاطع.


وأشار الرحامنة إلى أن الأمانة تنسق مع الشركات الأخرى لمعالجة هذه المقاطع الطولية والعرضية والحفر من خلال المقاولين والمنفذين لها، أو من خلال كوادر الأمانة، وتعود بالتكلفة على هذه الشركات والمقاولين، مبينا أن كوادر الأمانة تعمل على مدار الساعة من خلال ورشات صيانة الطرق على معالجة جميع الملاحظات الواردة إليها.

 




 

 


 

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