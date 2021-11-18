الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 05:31 م

الأمانة تؤكد مراقبتها اليومية لمقدمي خدمة الفاليه

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الوكيل الاخباري - أكدت أمانة عمان الكبرى أنها تقوم، وبشكل يومي، بمراقبة من يقدمون خدمة اصطفاف السيارات "الفاليه"، حيث يتم تحويل المخالفين إلى الحاكم الإداري حسب منطقة الاختصاص، وأن الحملات مستمرة ويتم معالجة الشكاوى الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام بالسرعة القصوى.

وقال الناطق الإعلامي باسم الأمانة، ناصر الرحامنة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه وحسب نظام خدمة اصطفاف المركبات وتعليماته لسنة 2018، تقتصر المهنة على الشركات المسجلة بمقتضى قانون الشركات النافذ شريطة أن يكون الشركاء فيها جميعهم أردنيين وتكون غاياتها حصريا لتقديم خدمة اصطفاف المركبات.

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