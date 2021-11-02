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الثلاثاء، 02-11-2021 05:20 م

إطلاق حملة عمان بيتنا للعام الثاني عشر على التوالي

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 الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الثلاثاء، أن الحفاظ على مظهر المدينة العام هو مسؤولية مشتركة بين كوادر أمانة عمان من عمال الوطن والمواطنين.

ودعا الشواربة، خلال إطلاق حملة "عمان بيتنا" اليوم من شارع الثقافة للعام الثاني عشر على التوالي، إلى عدم إلقاء النفايات من نوافذ السيارات أو في الأماكن العامة.

وأشار إلى أن الحملة التي أطلقتها الأمانة، بالتعاون مع شركة زين الأردن، تهدف إلى التوعية بأهمية المحافظة على نظافة المدينة من خلال توزيع أكياس ورقية صديقة للبيئة مخصصة للنفايات على المركبات.

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