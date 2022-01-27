الخميس 27-01-2022
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الخميس، 27-01-2022 06:37 م

الأمانة تبدأ بفتح الطرق الفرعية

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنه، إن كوادر الامانة بدأت العمل بفتح الطرق الفرعية بعد أن أصبحت جميع الطرق الرئيسة سالكة.

واضاف الرحامنه في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، أن 250 آلية تعمل منذ تأثر المملكة بالمنخفض الجوي والذي أدى إلى تراكم الثلوج في معظم مناطق العاصمة عمان.

وأهاب الرحامنه بجميع المواطنين عدم الخروج من منازلهم لترك المجال أمام آليات الامانة للقيام بعملها، منوهاً إلى أن كثيراً من المناطق في عمان بدأت تشهد ضباباً كثيفاً قد يشكل إعاقة للرؤيا، إضافة لتدني درجات الحرارة والذي قد يؤدي إلى حدوث الانجماد.

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