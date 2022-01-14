الطوارئ القصوى في امانة عمان

الوكيل الإخباري - رفعت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ من (متوسطة مياه) إلى (قصوى مياه) للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يسود الاردن والمتوقع أن يشهد غزارة في تساقط الأمطار بحسب التنبؤات الجوية.

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وقال مدير دائرة التنسيق والمتابعة في الامانة المهندس محمد الجدوع أنه تم التعامل مع حوالي 40 ملاحظة مختلفة جراء هطول الأمطار.



وجددت امانة عمان الدعوة للمواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 065359970 أو 065359971 أو خلوي 0798166789، وعلى غرف عمليات مناطق أمانة عمان الفرعية الـ 22 .



كما دعت المواطنين الى المبادرة بإزالة الألواح المتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير بفعل سرعة الرياح والهواء، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.



ودعت أمانة عمان إلى تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.



كما أهابت بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

