الجمعة 14-01-2022
الوكيل الاخباري

الصحة توضح آلية تلقي بديل دواء ميرك لعلاج كورونا المتوافر في الأردن

الارصاد: هطول الأمطار مستمر وتساقط الثلوج حتى الاحد

وفاة طفلة واصابة آخرين بتسمم غذائي في عمان

الاشغال تُحذر من تدني مدى الرؤية الافقية

19862 طالبا وطالبة يشاركون في امتحان تكميلية التوجيهي السبت

السير لـ الوكيل: جميع طرق المملكة سالكة ولا اغلاقات او عوائق

الأوبئة : موجة كورونا الجديدة في الأردن قد تكون قصيرة

الطوارئ القصوى في امانة عمان

فحوصات كورونا الإيجابية ترتفع في المملكة وتسجل 9.09% - ارقام

الصيادلة : علاج كورونا متوافر بالصيدليات بسعر 22 ديناراً

الجمعة، 14-01-2022 06:12 م

الطوارئ القصوى في امانة عمان

1202213125259220982946


الوكيل الإخباري - رفعت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ من (متوسطة مياه) إلى (قصوى مياه) للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يسود الاردن والمتوقع أن يشهد غزارة في تساقط الأمطار بحسب التنبؤات الجوية.

اضافة اعلان


وقال مدير دائرة التنسيق والمتابعة في الامانة المهندس محمد الجدوع أنه تم التعامل مع حوالي 40 ملاحظة مختلفة جراء هطول الأمطار.


وجددت امانة عمان الدعوة للمواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 065359970 أو 065359971 أو خلوي 0798166789، وعلى غرف عمليات مناطق أمانة عمان الفرعية الـ 22 .


كما دعت المواطنين الى المبادرة بإزالة الألواح المتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير بفعل سرعة الرياح والهواء، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


ودعت أمانة عمان إلى تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.


كما أهابت بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120221318233372632316

الارصاد: هطول الأمطار مستمر وتساقط الثلوج حتى الاحد

120229123349557983634

الاشغال تُحذر من تدني مدى الرؤية الافقية

1220212810198396140982

19862 طالبا وطالبة يشاركون في امتحان تكميلية التوجيهي السبت

12022961325409065456

السير لـ الوكيل: جميع طرق المملكة سالكة ولا اغلاقات او عوائق

120221411814323807622

الأوبئة : موجة كورونا الجديدة في الأردن قد تكون قصيرة

120221311947664791243

فحوصات كورونا الإيجابية ترتفع في المملكة وتسجل 9.09% - ارقام

أخبار متعلقة
M63A2163 - Copy

الامانة لـ الوكيل : لا اغلاقات في عمّان

وزارة المياه والري

المياه والري تفعّل غرفة عملياتها للتعامل مع الحالة الجوية

ثلج

الأرصاد لـ"الوكيل الاخباري": الأمطار ستكون "ممتازة" والأجواء باردة جداً وزخات ثلجية بهذه المناطق

0L5A1698

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ المتوسطة

12202118124828186321822

ما هي المرتفعات التي ستتساقط عليها الثلوج؟ - أسماء

112

منطقة الباقورة الأعلى.. تعرف على معدلات الهطول في المملكة منذ امس