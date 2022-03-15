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الثلاثاء، 15-03-2022 01:32 م

هام حول آلية تأجيل الأقساط لشهر نيسان

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الوكيل الإخباري - قال مدير جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر محروق، إن المواطن الذي لا يرغب تأجيل قسط شهر نيسان يجب أن يُقدم إشعار رسمي للبنك. 

وبيّن محروق لـ " الوكيل الإخباري" أن آلية تقديم الإشعار للبنك بعدم الرغبة في التأجيل يُقررها كل بنك على حدا، منوهاً إلى أن ذلك يكون وفقاً لنظام وسياسة البنك نفسه. 

وأشار إلى أن إجراءات التأجيل تُنفذ تلقائياً إذا لم يُقدم المُتعامل أي طلب بعكس ذلك.

وأكد محروق لـ " الوكيل الإخباري" بوقتٍ سابق أن قرار تأجيل أقساط شهر نيسان القادم مُلزم لكل البنوك.

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أعلنت جمعية البنوك انه سيتم تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .

وقالت الجمعية في بيان صحفي إن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبنوك العاملة في الأردن، وسعياً من البنوك للتخفيف عن المواطنين في شهر رمضان المبارك وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة.

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