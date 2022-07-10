الأمانة تحرر 25 مخالفة لمحال لم تلتزم بذبح الأضاحي بالأماكن المخصصة

الوكيل الإخباري - حررت أمانة عمان الكبرى، الأحد، نحو 25 مخالفة لمحال لم تلتزم بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة، حيث قامت بالذبح داخل الملحمة، وأغلقت الملاحم تحفظا وحولت أصحابها للحاكم الإداري، وفقا لمدير مديرية الرقابة الصحية في أمانة عمان محمد المومني.

اضافة اعلان



وأضاف المومني أن الأمانة ممثلة بدائرة الرقابة الصحية والمهنية دأبت على تشكيل فرق ميداينة لتغطية كافة الأعمال خلال عيد الأضحى المبارك على فترات صباحية ومسائية.



وبين أن كوادر الأمانة ركزت على موضوع الذبح في الملاحم المنتشرة في عمان لسببين ، الأول عملية الالتزام بعدم الذبح داخل هذه الملاحم لأنها تسبب مكاره صحية داخل حدود المدينة والسبب الآخر لتعاقد مع نقابة الأطباء البيطريين، حيث تعاقدت أمانة عمان مع نقابة الأطباء البيطريين وزودت مواقع الذبح الرسمية والقانونية بـ 50 طبيب بيطري يقومون بفحص اللحوم بعد الذبح، ويتعاونون مع المواطن في عملية فحص الأضاحي قبل ذبحها.



وستركز كوادر الأمانة في الفترة المسائية على موضوع الأسواق التجارية فيما يخص موضوعين، الأول عملية عرض البضاعة خارج المحلات والتأثير في الطرق وممرات المشاة، والموضوع الآخر عملية الالتزام بالنظافة وعدم التسبب بأية مكرهة صحية داخل حدود المناطق التجارية التي ممكن أن تشهد اكتظاظا في اليومين القادمين ، بحسب المومني.



وبشأن الملاحظات التي ترد من المواطنين أوضح المومني أن مركز الاتصال الموحد التابع لأمانة عمان وصلته بعض الملاحظات عن طريق الشكاوى الرسمية وتم التعامل معها كل في حينه مباشرة.

المملكة