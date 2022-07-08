بلدية كفرنجة ترفع جاهزيتها للقيام بواجباتها الخدمية خلال العيد

الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية كفرنجة الجديدة انهاء كافة الاستعدادات اللازمة للقيام بواجباتها الخدمية والرقابية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

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وقال رئيس البلدية الدكتور فوزات فريحات، اليوم الجمعة، إنه جرى إعداد برنامج مناوبات في مركز البلدية وجميع مناطقها لمتابعة تقديم الخدمات الأساسية من جمع النفايات والرقابة الصحية على مواقع عرض الأضاحي التي حددتها البلدية.



ودعا الفريحات المواطنين وأصحاب المحال التجارية والقصابين إلى التعاون مع البلدية بوضع النفايات والمخلفات في الأماكن المخصصة لها ليسهل جمعها والتخلص منها وخاصة مخلفات الذبائح حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.