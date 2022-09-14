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الأربعاء، 14-09-2022 11:03 ص

الأمانة: عمر البناء الذي انهار في اللويبدة يتجاوز ٤٨ عاماً

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الوكيل الإخباري - كشف نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في امانة عمان حسام النجداوي أن عمر البناء الذي انهار في منطقة اللويبدة تجاوز (٤٨) عاما، وحصل على الترخيص عام ١٩٥٦.

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وأكد النجداوي أن الأمانة ستتخذ إجراءات بخصوص المباني القديمة بالتعاون مع نقابة المهندسين ووزارة الأشغال العامة ومجلس البناء الوطني والمجلس الأعلى للبناء.


وقال إن الأمانة تنتظر التقارير النهائية للدفاع المدني واللجان الفنية والبحث الجنائي لمعرفة أسباب سقوط عمارة اللويبدة واتخاذ الإجراءات اللازمة.


وأضاف النجداوي أن أي أعمال صيانة داخل المنازل تحتاج لإزالة واجهات أو تغيير بالمبنى يجب أن تحصل على ترخيص، وأن يتمّ تكليف مكتب هندسي للإشراف عليها، وإجراء دراسة حول مواطن الخلل والضعف بالمبنى.


وأوضح إن الأمانة تمتلك قاعدة بيانات حول المباني في عمان، مشيرا إلى أن مناطق جبل الجوفة وجبل التاج وحي نزال وبعض المخيمات فيها مباني يزيد عمرها عن (٤٨) عاما.

 




 

 


 

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