توجيهية حافلات التردد السريع تبحث تعزيز الاستثمار في تشغيل المشروع

الوكيل الإخباري - بحثت اللجنة التوجيهية لمشروع تشغيل حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء وداخل حدود أمانة عمان الكبرى، الإدارة التشغيلية والعقدية للتشغيل المستقبلي، والإجراءات التي من شأنها جذب المستثمرين لعملية تشغيل المشروع.

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وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث للعام الحالي برئاسة وزير النقل المهندس وجيه عزايزة في وزارة النقل بحضور أعضاء اللجنة وزيري الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي والاستثمار المهندس خيري عمرو وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة.



وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل اليوم السبت، استعرض المجتمعون تطور سير العمل في المشروع، والتمويل اللازم لحزم إنشاء البنية التحتية للمشروع.