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الأربعاء، 01-03-2023 12:58 م

الأمانة تغلق ساحة فيصل الخميس وتعلن عن تحويلات للسير

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الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إغلاق ساحة الملك فيصل ليوم غد الخميس من الساعة الخامسة مساءً ولغاية الساعة التاسعة مساءً حيث تستضيف الساحة احتفالية الأمانة بمناسبة يوم المدينة الذي تم اعتماد 2 آذار من كل عام موعدا لإحياء هذه المناسبة.اضافة اعلان


وسيكون مسار التحويلة المقترحة للسير القادم من مجمع رغدان السياحي باتجاه جبل عمان من خلال شارع السعادة بطريق بديل بالسير يميناً عبر شارع الشابسوغ ثم يميناً إلى شارع الملك غازي وصولاً إلى شارع الملك حسين ثم يساراً إلى جبل عمان أو يميناً إلى العبدلي

وللسير القادم من العبدلي عبر شارع الملك حسين إلى شارع الرضا بطريق بديل بالانعطاف يميناً عبر شارع الأمير محمد ثم يساراً إلى شارع بسمان ثم يميناً إلى شارع الملك طلال ثم يساراً إلى شارع البتراء ويساراً إلى شارع قريش باتجاه مجمع رغدان السياحي.

وللسير القادم من شارع الأمير محمد وجبل عمان باتجاه ساحة الملك فيصل بطريق بديل بالسير يميناً عبر شارع بسمان ثم يميناً إلى شارع الملك طلال ثم يساراً إلى شارع البتراء ويساراً إلى شارع قريش باتجاه مجمع رغدان السياحي.

 




 

 


 

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