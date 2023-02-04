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السبت، 04-02-2023 04:04 م

الأمانة: جميع الطرق سالكة.. والتعامل مع 15 ملاحظة الجمعة والسبت

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

تعاملت أمانة عمان الكبرى مع 15 ملاحظة حول المنخفض الجوي منذ أمس الجمعة وحتى عصر اليوم السبت، فيما كانت جميع الطرق في العاصمة سالكة، وفق الناطق باسم الأمانة ناصر الرحامنة.اضافة اعلان


وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن مركز الاتصال الموحد تلقى نحو 200 اتصالا من المواطنين، لافتا إلى أن الشكاوى تمثلت بتعطل مركبات ووقوع حوادث مرورية بالإضافة إلى ملاحظات حول أعمال البنية التحتية لشركات الخدمات وتعاملت معها فرق الأمانة بسرعة.

وأضاف أنه لم يكن هناك أي ارتفاع لمنسوب المياه في شوارع العاصمة ولم ترد ملاحظات بشأن ذلك، مشددا على أن جميع الطرق والأنفاق والجسور سالكة ولا يوجد فيها أي عوائق.

وكانت أعلنت أمانة عمان الكبرى، حالة طوارئ متوسطة منذ مساء الاثنين الماضي للتعامل مع المنخفض، وتم رفعها لاحقا إلى قصوى مياه.

ودعت الأمانة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180).

 




 

 


 

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