الأمانة تدعو التجار لأخذ الاحتياطات عند تخزين البضائع في المستودعات

الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ القصوى، اعتباراً من صباح اليوم الاثنين، للتعامل مع المنخفض الجوي الذي ستشهده المملكة من غزارة الهطولات المطرية والرياح الشديدة حسب مراكز التنبؤات الجوية.

اضافة اعلان



وأكد الناطق الإعلامي في الأمانة ناصر الرحامنة جاهزية كوادر وآليات الأمانة للتعامل مع المنخفض الجوي وعلى مدار الساعة، داعيا المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد: 102 و 117180.



ودعا المواطنين إلى إزالة الألواح المتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.



ودعا كذلك إلى تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.



وأهاب بالمقاولين وأصحاب المشروعات الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.