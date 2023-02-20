الأمانة تمدد إعفاء السلع الزراعية المعدة للتصدير من الرسوم

الوكيل الإخباري - صادق مجلس أمانة عمان، على تمديد إعفاء السلع الزراعية المعدة للتصدير من الرسوم المفروضة عليها بنسبة 75 بالمئة وذلك حتى نهاية العام الحالي، بهدف تمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه.

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ووافق المجلس خلال جلسة عقدها اليوم الاثنين، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على تمديد العمل بقرار تصويب أوضاع مخالفات الارتدادات المسقوفة والمكشوفة القائمة والمقترحة، واللافتات التعريفية غير المطابقة للرخص المهنية المستوفى عنها بدل خدمات استغلال ارتداد أو تأمينات أو للمخالفات الجديدة التي قد تطرأ على الرخص المهنية وذلك حتى نهاية العام الحالي.



ووافق أيضا على تخصيص 7 ملايين دينار مرصودة في موازنة الأمانة لعام 2023 لشركة رؤية عمان للنقل لدعم قطاع النقل والراكب العماني.



كما وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تهدف للربط الإلكتروني بين الطرفين لتبادل المعلومات، وتجديد اتفاقية الرعاية بين أمانة عمان والشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين).



ووافق المجلس أيضا على إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي (عمان بعيوننا) لهذا العام للفئتين الأولى للمحترفين والثانية للهواة، وقبول دعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتقديم حاويات معدنية عدد 300 بسعة 1100 لتر ضمن مشروع فرز النفايات من المصدر.