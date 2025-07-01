محاضرة تعاين إشعاعات فن المقامة عبر الأندلس وإشكالات الترجمة والتأثير

الوكيل الإخباري- عاينت محاضرة ألقاها أستاذ الأدب الأندلسي في جامعة مؤتة، الدكتور فايز القيسي، اليوم الثلاثاء، في مجمع اللغة العربية الأردني، إشعاعات فن المقامة عبر الأندلس، وإشكالات الترجمة والتأثير، وذلك ضمن جلسات الموسم الثقافي الثالث والأربعين للمجمع.

اضافة اعلان



وسبق المحاضرة، رئيس المجمع، الدكتور محمد عدنان البخيت، الذي أبن في كلمة، الكاتب والأكاديمي والمترجم والناقد الراحل حديثا، الدكتور محمد يوسف شاهين، الذي يعد من رواد الدراسات الأدبية في الأردن، منوها بمنجزاته الأدبية والفكرية، وفي حقل الترجمة، وبمقالاته ودراساته ومحاوراته الثقافية والفكرية، ودوره في حمل القضية الفلسطينية إلى العالم من خلال ترجمة أدب الشاعر محمود درويش، وإعادة المفكر إدوارد سعيد إلى حضن اللغة العربية عبر ترجمة أعماله.