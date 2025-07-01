الثلاثاء 2025-07-01 07:14 م
 

محاضرة تعاين إشعاعات فن المقامة عبر الأندلس وإشكالات الترجمة والتأثير

محاضرة تعاين إشعاعات فن المقامة عبر الأندلس وإشكالات الترجمة والتأثير
محاضرة تعاين إشعاعات فن المقامة عبر الأندلس وإشكالات الترجمة والتأثير
 
الثلاثاء، 01-07-2025 06:23 م

الوكيل الإخباري-   عاينت محاضرة ألقاها أستاذ الأدب الأندلسي في جامعة مؤتة، الدكتور فايز القيسي، اليوم الثلاثاء، في مجمع اللغة العربية الأردني، إشعاعات فن المقامة عبر الأندلس، وإشكالات الترجمة والتأثير، وذلك ضمن جلسات الموسم الثقافي الثالث والأربعين للمجمع.

اضافة اعلان


وسبق المحاضرة، رئيس المجمع، الدكتور محمد عدنان البخيت، الذي أبن في كلمة، الكاتب والأكاديمي والمترجم والناقد الراحل حديثا، الدكتور محمد يوسف شاهين، الذي يعد من رواد الدراسات الأدبية في الأردن، منوها بمنجزاته الأدبية والفكرية، وفي حقل الترجمة، وبمقالاته ودراساته ومحاوراته الثقافية والفكرية، ودوره في حمل القضية الفلسطينية إلى العالم من خلال ترجمة أدب الشاعر محمود درويش، وإعادة المفكر إدوارد سعيد إلى حضن اللغة العربية عبر ترجمة أعماله.


وفي المحاضرة التي حملت عنوان: "انتشار إشعاعات فن المقامة عبر الأندلس في السرد الإسباني الوسيط: إشكالات الترجمة والتأثير"، وقدم لها وأدارها وزير الثقافة الأسبق، أستاذ الأدب الأندلسي، الدكتور صلاح جرار، قدم الدكتور القيسي شرحا موجزا عن فن المقامات، وخصوصا لدى بديع الزمان الهمذاني وتلميذه الحريري، الذي اشتهرت مقاماته وطغت على مقامات الهمذاني.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الأوقاف

أخبار محلية "أوقاف إربد الثانية" تحتفل بالهجرة النبوية

المفرق

أخبار محلية شكاوى من انتشار حظائر الأغنام داخل الأحياء السكنية في المفرق

مديرية الأمن العام تؤكد من جديد على ضرورة بقاء المواطنين داخل مناطق تواجدهم وتجنب المناطق المفتوحة الخارجية اثناء فترات اطلاق صافرات الانذار ولحين اعلان انتهائها.

أخبار محلية مديرية الأمن العام تُحذّر من السباحة في الأماكن غير المخصصة

محاضرة تعاين إشعاعات فن المقامة عبر الأندلس وإشكالات الترجمة والتأثير

أخبار محلية محاضرة تعاين إشعاعات فن المقامة عبر الأندلس وإشكالات الترجمة والتأثير

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء: ملتزمون باستكمال مسار التحديث السياسي

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية حسان: مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجَّعة

وزارة الأوقاف

أخبار محلية "أوقاف المزار الجنوبي" تحتفل بذكرى الهجرة النبوية

جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في جمعية البنوك

أخبار محلية جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في جمعية البنوك



 
 





الأكثر مشاهدة