محاضرة تعاين إشعاعات فن المقامة عبر الأندلس وإشكالات الترجمة والتأثير

وسبق المحاضرة، رئيس المجمع، الدكتور محمد عدنان البخيت، الذي أبن في كلمة، الكاتب والأكاديمي والمترجم والناقد الراحل حديثا، الدكتور محمد يوسف شاهين، الذي يعد من رواد الدراسات الأدبية في الأردن، منوها بمنجزاته الأدبية والفكرية، وفي حقل الترجمة، وبمقالاته ودراساته ومحاوراته الثقافية والفكرية، ودوره في حمل القضية الفلسطينية إلى العالم من خلال ترجمة أدب الشاعر محمود درويش، وإعادة المفكر إدوارد سعيد إلى حضن اللغة العربية عبر ترجمة أعماله.
وفي المحاضرة التي حملت عنوان: "انتشار إشعاعات فن المقامة عبر الأندلس في السرد الإسباني الوسيط: إشكالات الترجمة والتأثير"، وقدم لها وأدارها وزير الثقافة الأسبق، أستاذ الأدب الأندلسي، الدكتور صلاح جرار، قدم الدكتور القيسي شرحا موجزا عن فن المقامات، وخصوصا لدى بديع الزمان الهمذاني وتلميذه الحريري، الذي اشتهرت مقاماته وطغت على مقامات الهمذاني.
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