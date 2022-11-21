الأمانة تنشر مسار خط الباص السريع من المحطة حتى طبربور - أسماء المناطق

الوكيل الإخباري - أعلنت امانة عمان عبر الباص سريع التردد عن مسار الخط رقم 4 (مجمع المحطة - طبربور/كلية الدعوة وأصول الدين).

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وبينت أن مسار الذهاب كما يلي

مجمع المحطة/شارع الملك عبدالله الأول/شارع الجيش/إشارة عين غزال/شارع محمد ضياء الحق/شارع الشهيد/شارع نور سلطان باييف/إشارة السلمان/شارع طارق/شارع عنترة بن شداد/شارع سهيل بن عمرو/شارع عثمان الحويطات/كلية الدعوة وأصول الدين.



ومسار الإياب كما يلي:

كلية الدعوة وأصول الدين/شارع عثمان الحويطات/شارع سهيل بن عمرو/شارع عمرة النجارية/شارع ثمامة اليماني/شارع طارق/إشارة السلمان/شارع نور سلطان باييف/دوار المشاغل/شارع الاقصى/شارع الاستقلال/شارع الملك عبدالله الاول/مجمع المحطة.

