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الإثنين، 21-11-2022 10:26 ص

الأمانة تنشر مسار خط الباص السريع من المحطة حتى طبربور - أسماء المناطق

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الوكيل الإخباري - أعلنت امانة عمان عبر الباص سريع التردد عن مسار الخط رقم 4 (مجمع المحطة - طبربور/كلية الدعوة وأصول الدين).

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وبينت أن مسار الذهاب كما يلي 
مجمع المحطة/شارع الملك عبدالله الأول/شارع الجيش/إشارة عين غزال/شارع محمد ضياء الحق/شارع الشهيد/شارع نور سلطان باييف/إشارة السلمان/شارع طارق/شارع عنترة بن شداد/شارع سهيل بن عمرو/شارع عثمان الحويطات/كلية الدعوة وأصول الدين.


ومسار الإياب كما يلي: 
كلية الدعوة وأصول الدين/شارع عثمان الحويطات/شارع سهيل بن عمرو/شارع عمرة النجارية/شارع ثمامة اليماني/شارع طارق/إشارة السلمان/شارع نور سلطان باييف/دوار المشاغل/شارع الاقصى/شارع الاستقلال/شارع الملك عبدالله الاول/مجمع المحطة.

 




 

 


 

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