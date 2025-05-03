السبت 2025-05-03 02:47 م
 

بعد وفاة 4 اطفال بحريق بعمان .. ايعاز عاجل من وزير الاوقاف

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
الدكتور محمد الخلايلة
 
السبت، 03-05-2025 12:58 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الأوقاف عن صادق تعازي موظفيها ومواساتهم لذوي ضحايا حريق سكن تابع لأحد المساجد بمنطقة ابو علندا،  والذي أسفر عن وفاة أربعة أطفال أشقاء وإصابة اثنين آخرين.

 وعبَّر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة لدى زيارته بيت العزاء عن تعازيه ومواساته لذوي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، ومبديا استعداد الوزارة لتقديم أي عون إثر هذا المصاب.

كما اطلع الخلايلة برفقة امين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل على موقع الحادث وتفاصيله، والإجراءات المتخذة وكل ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

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واوعز الخلايلة بنقل الاسرة الى سكن جديد مع تجهيزه بكامل مستلزماته من اثاث وغيره.

 
gnews

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