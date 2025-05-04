الهند تجدد اتهام باكستان بخرق وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم الأحد أن باكستان انتهكت وقف إطلاق النار على طول خط المراقبة الفاصل في كشمير، مشيرة إلى أن ذلك يحدث لليلة العاشرة على التوالي.



وقال متحدث باسم الجيش الهندي أنه في ليلة السبت الأحد قامت وحدات من الجيش الباكستاني "بإطلاق نار غير مبرر من أسلحة صغيرة عبر خط المراقبة" في عدة مناطق، مضيفا أن "الجيش الهندي رد بسرعة وبنفس القدر من القوة".

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وقد تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بعد هجوم إرهابي بالقرب من مدينة باهالجام في منطقة جمو وكشمير الهندية في 22 أبريل، عندما أطلق عدد من المسلحين النار على سياح في وادي بايساران، الذي يعتبر وجهة سياحية شهيرة. وأسفر الهجوم عن مقتل 25 هنديا ومواطن نيبالي.



وقد تبنت مجموعة تسمى "جبهة المقاومة" المسؤولية عن الهجوم، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم "لشكر طيبة" الإرهابي.



واتهمت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باكستان بالتورط في الهجوم، وتعهدت بمعاقبة المسؤولين عنه، بينما ونفت باكستان أي صلة لها بالهجوم وحذرت من الرد إذا اتخذت الهند إجراء عسكريا.