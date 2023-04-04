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الثلاثاء، 04-04-2023 11:32 م

الأمانة تنظم ورشة تعريفية بمسابقة الطلبة يعيدون ابتكار المدن

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الوكيل الاخباري - نظمت وحدة التنمية المستدامة ومنعة عمان في أمانة عمان ورشة عمل تعريفية للمسابقة العالمية "الطلبة يعيدون ابتكار المدن" التي تعقدها شبكة "C40" الأربعين مدينة الناشطة في مجال المناخ، وذلك لعدد من أعضاء الهيئات التدريسية وطلاب كليات هندسة العمارة والتخطيط الحضري من جامعات أردنية.

وتهدف المسابقة إلى بناء فرق من طلاب الجامعات للعمل على تقديم أفكار ومقترحات معمارية قابلة للتطبيق ضمن مشروع تطوير حضري داخل حدود أمانة عمان تشمل تطوير المحيط الحضري للمشروع، وتلبية حاجات المجتمعات المحلية وتعزيز نوعية الحياة في المدينة، والسعي نحو حلول وأفكار جديدة ومبتكرة لمواجهة التغير المناخي.

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