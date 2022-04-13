الأربعاء 13-04-2022
الوكيل الاخباري

إخماد حريق صهريج فسفوريك في العقبة

مصر.. الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن متحور كورونا الجديد

المركزي السوري يعلن عن سعر صرف جديد لدولار الحوالات

الطبيب المرافق للملك: الملك بخير ومعنوياته عالية

الشمالي : تحرير أكثر من 1000 مخالفة تموينية خلال شهر

جنايات السلط تجمع عقوبة أحد أرباب السوابق لتصل إلى السجن 20 عاما

هل يُصام عن الميت الذي لم يقضِ ما عليه من صيام؟ - الافتاء تجيب

المعونة يوضح أسباب تأخر استلام أسر للدعم النقدي الموحد

استطلاع رأي: 64% من الأردنيين لا يثقون بالحكومة

الاستهلاكية المدنية تشدد: السلع متوفرة

الأربعاء، 13-04-2022 12:51 م

الأمانة: صرف رديات التأمين بعد براءة الذمة للإنشاءات

c49ec32045573c373dd8eedcf796fbac


الوكيل الإخباري - أكد نائب مدير المدينة لشؤون البيئة والمناطق في أمانة عمّان الكبرى، المهندس حسام النجداوي صرف رديات التأمين عن الإنشاءات لأصحابها حال الانتهاء من تنفيذ الأعمال وأخذ براءة الذمة.

اضافة اعلان

 

وقال النجداوي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا يتم الصرف لشخص أنهى العمل بالإنشاءات دون إجراء براءة الذمة من الدائرة أو المنطقة المعنية والتأكد من مراعاتها للشروط الفنية والهندسية.

 

وأضاف أن تأخر صرف الرديات لأصحابها يكون بسبب وجود ملاحظات حول العمل الإنشائي أو الحفرية، وفي حال تصويبه يتم الصرف مباشرة.

 

وأشار إلى أن قيمة شيك التأمين تختلف من عمل إنشائي لآخر وذلك وفقا لحجم العمل والإنشاءات والحفريات المنفذة.

 

وبيّن أن كل الإجراءات المتصلة بهذه الأعمال في أمانة عمّان تتم بشكل إلكتروني.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (25)

إخماد حريق صهريج فسفوريك في العقبة

264839_5_1577863609

الطبيب المرافق للملك: الملك بخير ومعنوياته عالية

مبنى وزارة الصناعة والتجارة

الشمالي : تحرير أكثر من 1000 مخالفة تموينية خلال شهر

سجن

جنايات السلط تجمع عقوبة أحد أرباب السوابق لتصل إلى السجن 20 عاما

image (24)

محافظ إربد يزور مصابي حادث تصادم النعيمة

هل_يجوز_الصيام_عن_الحي_العاجز_عن_الصيام

هل يُصام عن الميت الذي لم يقضِ ما عليه من صيام؟ - الافتاء تجيب

أخبار متعلقة
1845985940

إحالات إلى التقاعد في أمانة عمان - أسماء

main_image61b83fc51e7d5

مشروع الناقل الوطني يبدأ العمل بعد 15 شهرا من إحالته للمطور

FB_IMG_1647096215120

والدة صهيب: كسروا قلبي وقتلوني قبل ما يقتلوا ابني - فيديو

63782956007129399336

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة البريطانية

0L5A1995

الأمانة تغلق السير للمركبات القادمة من صافوط باتجاه دوار صويلح

201410132127RN630

شبهة جنائية بوفاة سبعينية في سحاب - تفاصيل