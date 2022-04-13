الأمانة: صرف رديات التأمين بعد براءة الذمة للإنشاءات

الوكيل الإخباري - أكد نائب مدير المدينة لشؤون البيئة والمناطق في أمانة عمّان الكبرى، المهندس حسام النجداوي صرف رديات التأمين عن الإنشاءات لأصحابها حال الانتهاء من تنفيذ الأعمال وأخذ براءة الذمة.

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وقال النجداوي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا يتم الصرف لشخص أنهى العمل بالإنشاءات دون إجراء براءة الذمة من الدائرة أو المنطقة المعنية والتأكد من مراعاتها للشروط الفنية والهندسية.

وأضاف أن تأخر صرف الرديات لأصحابها يكون بسبب وجود ملاحظات حول العمل الإنشائي أو الحفرية، وفي حال تصويبه يتم الصرف مباشرة.

وأشار إلى أن قيمة شيك التأمين تختلف من عمل إنشائي لآخر وذلك وفقا لحجم العمل والإنشاءات والحفريات المنفذة.

وبيّن أن كل الإجراءات المتصلة بهذه الأعمال في أمانة عمّان تتم بشكل إلكتروني.