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الأربعاء، 16-03-2022 10:12 م

مشروع الناقل الوطني يبدأ العمل بعد 15 شهرا من إحالته للمطور

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الوكيل الاخباري - قال مستشار وزير المياه والري لمشروع الناقل الوطني، جريس الدبابنة، إنّ المشروع يبدأ بالعمل بعد 15 شهرا من إحالته إلى المطور.

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وأضاف الدبابنة لـ"المملكة"، أن العمل بالمشروع سيستمر مدة 4 سنوات، أي أنه في بداية عام 2027 تصل المياه للعاصمة عمّان وباقي المحافظات.


وكانت وزارة المياه والري، قد أصدرت الأربعاء، الوثيقة النهائية لوثائق عطاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لاستخدامها للشرب، وفق وزير المياه والري محمد النجار، الذي أكّد أن الوثائق بصيغتها النهائية وُزعت على المطورين المؤهلين للمشروع (الائتلافات المؤهلة سابقا وعددها 5 ائتلافات عالمية). 


الدبابنة، بين أنه خلال "5 أشهر ستأتي العروض من المطورين وبعد أن يتم تقييمها ندخل مرحلة المناقشة مع المطور الأفضل".


ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول حوالي (450) كم ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.


وكانت وزارة المياه والري قد أجرت الدراسات الفنية والمالية والبيئية والتعاقدية واستخدامات الطاقة للمشروع وذلك بدعم من المنح المقدمة من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي (USAID) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB).


ومن متطلبات المشروع استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة بما يضمن التزام الحكومة بانبعاث الغازات الدفينة وما له من أثر في تخفيض كلفة المتر المكعب للمياه المنتجة.


 




 

 


 

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