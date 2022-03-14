الأمانة تغلق السير للمركبات القادمة من صافوط باتجاه دوار صويلح

الوكيل الإخباري - أغلقت أمانة عمّان الكبرى، اليوم الاثنين، السير القادم من منطقة صافوط باتجاه إشارة دوار صويلح، بحسب الناطق باسم الأمانة ناصر الرحامنة.

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وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإغلاق يهدف لتفريغ حركة السير للقادمين من محافظات الشمال باتجاه العاصمة، حيث سيكونوا ملزمين بسلوك الطريق من أسفل نفق صويلح وصولا إلى إشارات "البا هاوس" ومن ثم العودة إلى شارع الملكة رانيا العبدالله أو استخدام الطريق البديل (شارع رفاعة الأنصاري) وصولا للبوابة الرئيسية للجامعة الأردنية على شارع الملكة رانيا العبدالله.

وأضاف أنه سيتم إعطاء الإشارة الوقت الكافي بالتعاون مع إدارة السير لتفريغ حركة السير وتخفيف الضغط على شارع الملكة رانيا العبدالله ورفع كفاءة دوار صويلح.

وأشار الرحامنة إلى أنه يمكن للسائقين استخدام طريق اليمين الحر للقادم من منطقة صافوط والوصول لإشارات سوق الذهب - صويلح والعودة لشارع الملكة رانيا العبدالله.

وبيّن أن هذا الإجراء بالأصل تم تنفيذه سابقا وقبل البدء بتشغيل الباص السريع التردد وبعد ذلك تم السماح للسير القادم من صافوط ومحافظات الشمال بالدخول إلى دوار صويلح باتجاه الجامعة الأردنية عبر شارع الملكة رانيا العبدالله ووضعه تحت المراقبة.

وتابع أنه تبين أن هذا الإجراء أثر سلبا على الوضع المروري على شارع الملكة رانيا العبدالله وبالاتجاهين كما أثر سلبا على مستوى الخدمة على دوار صويلح حيث تم التباحث مع إدارة السير بالخصوص وتم الاتفاق على إعادة الوضع على ما كان عليه سابقا وهو إلغاء حركة الدخول لدوار صويلح للقادم من صافوط ومحافظات الشمال باتجاه الجامعة الأردنية.







