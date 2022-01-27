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الخميس، 27-01-2022 09:35 ص

الأمانة: طرق عمّان الرئيسية سالكة بحذر

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الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة، إن الطرق الرئيسية للوصول الى النقاط الحيوية في العاصمة عمان سالكة وبعضها بحذر.

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واضاف الشواربة، اليوم الخميس، أنّ تعطل المركبات الخاصة وتساقط الأشجار على الطرق كانا من التحديات التي واجهت كوادر الأمانة لإزالة الثلوج في العاصمة عمّان والوصول لبعض المناطق.


وبين أن كوادر الأمانة تقوم بازالة تراكمات الثلوج في الطرقات الرئيسية في عمّان، مشيرا إلى أنه يوجد طرق سالكة بحذر.
 
واشار الى أن 3 نقاط على طريق المطار كانت فيها صعوبة منذ ليلة الأربعاء حتى صباح الخميس.

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