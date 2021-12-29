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الأربعاء، 29-12-2021 03:59 م

المفلح يتوعد موظفين في تنمية شرق عمان

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الوكيل الإخباري - أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح أنه سيتم محاسبة المقصرين في مديرية تنمية شرق عمان وذلك لتأخيرهم معاملة ترخيص حضانة منذ ستة أشهر.

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وقال المفلح في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن شكوى وردت إليه بتأخير معاملة ترخيص حضانة لأكثر من ٦ شهور في شرق عمان.

 

وأضاف أنه توجه صباح اليوم الأربعاء للمديرية ولقاء المعنيين والاطلاع على ملف المعاملة وتبين استيفائها لشروط الترخيص.

 

وأشار الوزير إلى أنه قرر منح الحضانة الترخيص الذي سيصدر غدا الخميس، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين.

 

ولفت إلى أن أي تأخير لمعاملات المواطنين غير مقبول.

 

 

 




 

 


 

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