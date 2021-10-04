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الأمانة لـ الوكيل : تخطيط شوارع عمان يشتمل الطرق الفرعية

الإثنين، 04-10-2021 10:58 ص

الأمانة لـ الوكيل : تخطيط شوارع عمان يشتمل الطرق الفرعية

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أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى، المهندس محمد الفاعوري ، أن الأمانة تقوم حاليا بتخطيط الشوارع لغايات توضيح المسارب، خدمة للسائقين والمُشاة .

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ولفت الفاعوري الاثنين لـ " الوكيل الإخباري" ، أن أمانة عمان تواصل باستمرار حملتها الشاملة لتخطيط الشوارع وتحديد مسارب السير وممرات المشاه بما يخدم الانسياب المروري ويحقق السلامة المرورية .

" يأتي ذلك في الأوقات التي تتزامن مع انخفاض الحركة المرورية ، ونقوم بالدهان ليلا ، نتيجة لقلة الحركة المرورية ، ما يسهل عمل الأمانة " ، وفق الفاعوري الذي أشار إلى أن الشوارع الفرعية ضمن أوليات الأمانة في التخطيط والدهان ، خاصة قبل حلول فصل الشتاء .

 

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