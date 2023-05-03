الأربعاء 03-05-2023
الوكيل الاخباري

الأمانة : نشر كاميرات في شوارع عمان

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الأربعاء، 03-05-2023 10:40 م

الأمانة : نشر كاميرات في شوارع عمان

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الوكيل الاخباري - كشف أمين عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، عن توجّه الأمانة للعمل على مشروع إدارة المرور الذكية داخل العاصمة عمان.

وبين أنه سيتم العمل على نشر كاميرات في شوارع عمان؛ بهدف الحصول على البيانات حول الأزمات والمناطق التي تشهد ازدحامات مرورية.

وقال الشواربة، خلال ندوة نظمتها مؤسسة مسارات مساء اليوم الأربعاء، أن الهدف من الكاميرات جمع قواعد البيانات حسب الاختصاص وتحويلها لمركز التحكم، لتحديد طبيعة المشكلة وتحويلها لغرفة الذكاء الاصطناعي لتحديد الحلول المناسبة لها.

وأضاف إن الاستراتيجية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة كان لها منهجية علمية ومدخلات متعددة؛ حيث تم رفعها من قبل خبرات متخصصة ترجمة للتوجيهات والخطط الاستراتيجية التي تعلنها الحكومات وأخرى تقوم عليها الأمانة، إلى جانب ما يرد من أعضاء مجلس الأمانة ورؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار الى أن إعداد الاستراتيجيات نابع من الأفكار والاحتياجات، لكنها تفتقر للتنفيذ والبرنامج التمويلي و للمؤشرات القياسية الحقيقية.

وبين أن المشاريع التي وردت في الخطة الاستراتيجية لها هوية من حيث شكلها ومدة ومسار تنفيذها ومصادر تمويلها.

وأشار إلى أن حجم المشاريع التنموية يقارب مليار دينار، وهي مشاريع تنوعت في أشكالها وقطاعاتها التي تراوحت ما بين الخدمات العامة والبنية التحتية والتي تسير على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد أن هناك ضغطا كبيرا على موازنة الأمانة، ما يحتم الشراكة مع القطاع الخاص.

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