الأمن: إصابة شخصين إثر حريق مستودع

الوكيل الاخباري - قال الناطق بإسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء والشرطة وبإسناد من دفاع مدني غرب إربد تعاملت فجر الخميس، مع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات والسيطرة (911) يفيد بوجود حريق شب في هنغر يستخدم كمشغل لتغليف الخضار بمنطقة ضرار التابعة لمحافظة البلقاء.

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وبين السرطاوي في بيان صحفي، أن الطواقم المتخصصة لدى وصولها لموقع الحريق تبين أن حريقا شب داخل هنغر يستخدم كمشغل لتغليف الخضار تقدر مساحته الإجمالية ما يقارب ( 2000)م2 ويحتوي أيضا على بكس بولسترين وطبالي خشب، إذ نتج عنه إصابة شخص بضيق في التنفس إثر استنشاقه الغازات والأدخنة المتصاعدة من الحريق وشخص آخر تعرض لجروح في اليدين.



وأكد الناطق الإعلامي، أن الجاهزية العالية التي اعتادت عليها طواقم الدفاع المدني مكّنت فرق الإطفاء من مكافحة الحريق وإخماده والسيطرة عليه، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى الأميرة إيمان الحكومي لتلقي العلاج، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

