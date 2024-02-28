إلقاء القبض على شخص قتل آخر خلال مشاجرة في البقعة

الوكيل الإخباري

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- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات شرطة البلقاء أمس بوجود شخص ثلاثيني تعرّض للطعن، في منطقة البقعة إثر مشاجرة مع آخرين، حيث وعلى الفور جرى التحرّك للمكان وتبين أنه توفى نتيجة إصاباته وجرى نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي، وبوشرت التحقيقات لتحديد مرتكب الجريمة والقبض عليه.وأكّد الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكّن المحققون من البحث الجنائي ومديرية شرطة البلقاء من حصر المشتبه به وضبطه وأداة الجريمة والتحقيقات جارية .