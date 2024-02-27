الأمن: احباط تهريب 1.5 مليون حبة مُخدرة لدولة مجاورة

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 12 قضية نوعية في مختلف مناطق المملكة ، إذ أُلقي القبض خلالها على 23 شخصاً من تجّار المخدرات ومروجيها ومهربيها.



وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أبرز تلك القضايا كانت إحباط محاولة تهريب 1.5 مليون حبة مخدرة لإحدى دول الجوار داخل إحدى مركبات الشحن ، إذ كان فريق تحقيق خاص من الإدارة تولى متابعة المعلومات التي وردت حولها وتمكّن من تحديد مركبة الشحن التي أُخفيت بداخلها الحبوب المخدرة و 6 أشخاص تورّطوا بالقضية، إذ جرى بالتزامن ضبط مركبة الشخص ومداهمة أماكن وجود الأشخاص، وأُلقي القبض عليهم جميعاً وضُبطت مليون ونصف حبة مخدرة عُثر عليها بمخابئ سرية بجسد مركبة الشحن .



وفي مركز حدود جابر أُحبطت محاولة أحد الأشخاص تهريب 2 كغم من مادة الكريستال المخدرة وأُلقي القبض عليه وما بحوزته من المواد المخدرة، وكما وأحبطت في مركز حدود جابر كذلك محاولة تهريب 70 ألف حبة مخدرة وأُلقي القبض على المتورط وما بحوزته من مواد مخدرة.



وفي محافظة عجلون نُفّذت حملة أمنيّة في منطقة عنجرة على مطلوبين ومروجين وتجار للمخدرات، إذ أفضت لإلقاء القبض على 6 أشخاص من بينهم مصنف بالخطر وضُبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة .



وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع 4 قضايا أُلقي القبض في الأولى على شخص مروج للمخدرات مصنف بالخطر جداً ينشط بترويج المخدرات في منطقة جبل التاج وضُبط بحوزته سلاح ناري ، فيما أُلقي كذلك القبض على مصنّف آخر بالخطر جنوب العاصمة بالقضية الثانية وضُبط بحوزته سلاح ناري وكمية من الحبوب المخدرة ، فيما تم في القضية الثالثة مداهمة شقة سكنية يستخدمها أحد تجّار المخدرات وأُلقي القبض عليه وشخص آخر برفقته وضُبط بحوزته 2500 حبة مخدرة و 4 كفوف حشيش وسلاح ناري ، وفي القضية الأخيرة دوهم منزل مروج للمخدرات وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته 5 كفوف حشيش وسلاحان ناريان أوتوماتيكيان .



وفي محافظة المفرق أُلقي القبض على تاجر للمخدرات بعد مداهمة منزله وضبط داخل المنزل بعد تفتيشه 17 الف حبة مخدرة و 5 كفوف حشيش ونصف كغم كريستال وثلاثة أسلحة نارية ، كما وأُلقي القبض في قضية أخرى في محافظة المفرق على تاجر للمخدرات وضُبط بحوزته 10 آلاف حبة مخدرة .



وفي محافظة العقبة دوهم بركس استخدمه أحد الأشخاص لتخزين المواد المخدرة وأُلقي القبض على شخص داخله وبتفتيشه عثر على 25 ألف حبة مخدرة وخمسة أسلحة نارية ، كما والقي القبض في محافظة معان على مروج للمخدرات بحوزته 8 كفوف من مادة الحشيش.



وجرت إحالة القضايا كافّة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

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