الأحد 24-10-2021
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الأحد، 24-10-2021 09:05 ص

الأمن: ارتفاع مخالفات تجاوز السرعات المقررة على الطرق الخارجية

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الوكيل الاخباري– كشفت ادارة الدوريات الخارجية، اليوم الأحد، عن ارتفاع في عدد مخالفات السرعات التى تزيد عن الحد المقرر على الطرق الخارجية مما يعرض السائق ومستخدمي الطريق.

من جهتها، قالت ادارة السير، إن هنالك إنتشارا واسعا لمجموعات السير على كافة الطرق الرئيسية والفرعية للتعامل مباشرة مع أي معيقات للحافظ على انسيابية الحركة المرورية مع ساعات بداية الدوام وضرورة المحافظة على مسافات آمان بين المركبات خاصة أوقات الذروة المرورية.

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