الأمن: التعامل مع 603قضايا مخدرات والقبض على 1053 شخصاً خلال الشهر الماضي

الوكيل الإخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ إدارة مكافحة المخدرات ،مستمرة وبقوة في عملياتها النوعية لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة .وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال شهر أيّار ومن تاريخ 1/5/2023 ولغاية 31/5/2023 تم التعامل مع 603 قضايا اتجار وترويج للمواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 1053 شخصاً ما بين تاجر ومروج للمواد المخدرة، ومنهم أشخاص مصنفون بالخطرين ، إذ جرت إحالتهم جميعاً للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة .وأوضح الناطق الإعلامي أنه تم ضبط خلال تلك القضايا (349 )كغم من مادة الحشيش و ( مليون و 6 آلاف ) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و (4 كيلو و 300 غرام) من مادة الكريستال المخدرة و 3 كغم و 350 غرام من مادة الماريجوانا المخدرة ، وكيلو من مادة الحشيش الصناعي المخدرة، ومجموعة من الأسلحة النارية.وعلى الصعيد التوعوي فقد نفذت إدارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 513 نشاطا توعويا لشهر أيار تضمنت عدداً من الدورات والمحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات الاكاديمية والإعلامية والشركاء أصحاب العلاقة .وفي ذات السياق بلغت عدد الإدخالات لمركز علاج المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات لشهر أيار 94 حالة ما بين دخول ومراجع .وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار ،وتسخر لذلك كل الإمكانيات العملياتية واللوجستية .