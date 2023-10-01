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الأحد، 01-10-2023 12:03 م

الأمن السيبراني يطلق حملة لتوعية المواطنين من الاختراق والاحتيال الإلكتروني

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الوكيل الاخباري - رصد 
قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، إن المركز يطلق حملة توعوية خلال شهر تشرين الأول الحالي بكل ما يتعلق بالأمن السيبراني وتوفير النصائح والإرشادات التي من شأنها حماية الأفراد في الفضاء السيبراني .

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وأضاف خلال مؤتمرا صحفيا لإطلاق منصة Safe Online أنها متاحة لكافة فئات المجتمع لتحصينهم من التعرض لحوادث الأمن السيبراني مثل الاحتيال الإلكتروني وسرقة المعلومات والبيانات وغيرها الكثير.


ولفت أن 90% من عمليات الاختراق التي تحدث في الفضاء السيبراني هي بفعل العنصر البشري والتي يمكن الحد منها من خلال توعية المواطنين مشيرا أن الاختراقات التي تحدث في الفضاء السيبراني بسبب عدم الوعي من قبل المستخدم ذاته. 






 




 

 


 

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