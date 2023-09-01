الجمعة 01-09-2023
الوكيل الاخباري

جودبي يطلق مسابقة دولية متخصصة بالأمن السيبراني

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الجمعة، 01-09-2023 03:33 م

جودبي يطلق مسابقة دولية متخصصة بالأمن السيبراني

Security


الوكيل الإخباري - يطلق المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" المسابقة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمتخصصة بمجال الأمن السيبراني "ARMYTHON 2023"، وذلك برعاية نائب رئيس هيئة مديري المركز/المدير العام العميد المهندس أيمن أحمد البطران.

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وسيتم افتتاح النسخة الأولى من المسابقة في الثاني من أيلول وتستمر على مدار 3 أيام في مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات - البحر الميت وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني 2023 AIDTSEC الذي تنظمه شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس الأردن).


وجاء تنظيم المسابقة من قبل "جودبي" بهدف رفع الوعي وتبادل الخبرات والمعرفة بين المختصين من الدول المشاركة في مجالات الأمن السيبراني والتشفير، من خلال تمارين حية وتحديات متتالية في مجالات متعدده تقيس مستوى الأداء والقدرات الفنية للفرق المشاركة.


وصممت هذه المسابقة للمختصين في الأمن السيبراني من الجيوش والأجهزة الأمنية، وتمتاز بتغطيتها أكثر من (7) مجالات رئيسية وما يزيد عن (120) تحدياً تم تصميمها وبناؤها بعناية من قبل خبراء أردنيين حاصلين على جوائز بمسابقات دولية في هذه المجالات وبإشراف أكاديمية سايبر شيلد التابعة للمركز.


وتعتبر المسابقة فرصة ثمينة لاجتماع الخبراء والمختصين لاستعراض أحدث التقنيات الحديثة والحلول في مجالات الأمن السيبراني والتشفير، حيث يشارك في المسابقة 12 فريقاً من 10 دول عربية وإفريقية بإشراف لجنة محكمين تضم خبراء دوليين ومحليين، الأمر الذي يؤكد أهمية وحيادية المسابقة وتلبيتها للاحتياج العملياتي للتصدي للتهديدات السيبرانية المعاصرة.


يشار إلى أن مؤتمر ومعرض AIDTSEC 2023 يعتبر منصة مهمة لاجتماع الخبراء ويتم خلاله عرض أحدث التقنيات الحديثة والحلول في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والذي تنظمه شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس الأردن).

 




 

 


 

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