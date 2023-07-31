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الإثنين، 31-07-2023 03:46 م

الأمن السيبراني: 125 حادث تجسس في الربع الأول من العام الحالي

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الوكيل الإخباري- بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تم رصدها والتعامل معها من قبل المركز الوطني للأمن السيبراني في النصف الأول من العام الحالي، 1087 حادثا، بزيادة مقدارها نحو 100% عن عدد الحوادث المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي كانت 544 حادثا.

وكشف المركز ، أن الحوادث المسجلة في النصف الأول من 2023 توزعت على 754 جريمة سيبرانية، مقابل 390 جرائم سيبرانية في النصف الأول من 2022، بزيادة مقدارها 93%.

و125 حادث تجسس، مقابل 16 حادثا في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة مقدارها 681%.

كما ارتفع عدد حوادث الاختراق إلى 208 حوادث، مقابل 138 حادثا في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة نسبتها 51% تقريبا.

وأوضح المركز، أن الحوادث التي تم رصدها وتعامل معها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بحسب درجات الخطورة، توزعت على 17 حادثا بدرجة "خطر جدا" مقابل 7 حوادث من الدرجة ذاتها سجلت في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، لترتفع بنسبة 143% تقريبا خلال فترة المقارنة

235 حادث "مرتفع الخطورة"، مقابل 95 حادثة من الدرجة ذاتها في الربع الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 147%.

و730 حادث "متوسط الخطورة"، مقابل 260 حادث من الدرجة ذاتها خلال فترة المقارنة، بارتفاع نسبته 181% تقريبا.

أما الحوادث المصنفة بـ "عادي الخطورة" انخفضت بنسبة 42% لتصل إلى 105 حوادث في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 182 حادثة في الفترة ذاتها من 2022.

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