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الجمعة، 16-12-2022 03:26 م

الأمن العام: إيقاف منصة تيك توك عن العمل موقتا بالمملكة

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الوكيل الإخباري - أعلنَت وحدة الجرائم الالكترونية أنّ الوحدة وفرق الجرائم الإلكترونية تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيما يتعلّق بخطاب الكراهية والحضّ على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق.اضافة اعلان


وأوضحت في بيانٍ أنّ الأجهزة المختصة ستحيل أيّ شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء.

وقال أنّ منصّة "تيك توك" لم تتعاملْ مع إساءة استخدام المنصّة من قبل مستخدميها سواء بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى، بل وفي ترويج فيديوهات من خارج المملكة وتزويرها للتأثير على مشاعر المواطنين، وبالتالي فقد تمّ إيقاف خدماتها في المملكة مؤقتاً.

 




 

 


 

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