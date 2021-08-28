السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 28-08-2021 02:14 م

الأمن العام : تابعنا اختفاء شخص من جنسية عربية والتحقيقات أثبتت تعرضه للقتل

الامن


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة البحث الجنائي بانقطاع الاتصال بشخص من جنسية عربية بعد دخوله للمملكة بتاريخ (26/8/2021)، حيث تولى فريق تحقيق خاص متابعة تلك المعلومات وجمع المعلومات حول الشخص منذ دخوله للمملكة .

وأكد الناطق الاعلامي ان كافة التحقيقات وجمع المعلومات منذ دخول الشخص حصرت الاشتباه بشخص تجمعه علاقة صداقة مع الشخص المفقود حيث جرى التعميم عنه وبالبحث عنه قام بتسليم نفسه للمركز الامني .

وبالتحقيق معه اعترف انه واثناء وجوده والشخص العربي في محافظة المفرق حصل شجار فيما بينهما قام على اثره بخنقه حتى فارق الحياة ودفنه داخل مزرعة تعود إليهم، وجرت بدلالته استخراج الجثة،وسيتم إحالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

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