الأربعاء 17-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية: اقتراحات لرفع مستوى العمل الإداري بالوزارة

“الملك المؤسس” يعتذر عن استقبال المراجعين بالعيادات الخارجية غدا

اغلاق أنفاق وجسور في عمان - اسماء

إغلاق نفق صويلح باتجاه صافوط

مستشفى البشير: تأجيل مواعيد الخميس

الأمن يُعلن عن إغلاق طرق في عمان و المملكة - اسماء

الأمن العام للأردنيين: لا تخرجوا من المنازل

الأشغال: تعليق الدوام في مركز الوزارة غدا الخميس

اعلان صادر عن مستشفى الجامعة الأردنية

القوات المسلحة تشارك بفتح الطرق الرئيسية والفرعية

الأربعاء، 17-02-2021 07:18 م

الأمن العام للأردنيين: لا تخرجوا من المنازل

2202117135251397665155


الوكيل الاخباري - دعا الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام المواطنين للالتزام وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى وأخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار او الثلوج ، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول  والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم 
اضافة اعلان

مؤكدا على ضرورة اتباع السلوك الوقائي في التعامل مع وسائل التدفئة والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911)  او تطبيق امن 911 في حالة الحاجة إلى أية مساعدة أو التبليغ عن شكوى .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5faf72f8-1d41-4c02-8654-4db5ce75415e

اغلاق أنفاق وجسور في عمان - اسماء

22021171501625545924

إغلاق نفق صويلح باتجاه صافوط

888

مستشفى البشير: تأجيل مواعيد الخميس

2202117101422799971739

الأمن يُعلن عن إغلاق طرق في عمان و المملكة - اسماء

11201914144148382446778

الأشغال: تعليق الدوام في مركز الوزارة غدا الخميس

1202118151337683861263

اعلان صادر عن مستشفى الجامعة الأردنية

أخبار متعلقة
112020322916155118270

الامن العام : حملات امنية على الأسواق والمحال والمولات

220211103227164755635

القبض على مهرب مخدرات خطير - صورة

1202128225038704163432

فتح جسر الملك حسين باتجاه الأراضي الفلسطينية

جسر

مواطن يهدد بالانتحار من جسر عبدون

Untitled-15

الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين

1202128163429628504518

الامن العام : تكثيف الحملات الامنية