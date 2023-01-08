الأمن العام يحذر من الأحوال الجوية المتوقعة

الوكيل الاخباري - تؤكد مديرية الأمن العام على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في ظل توقعات تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي يوم غدا الإثنين .



وتشدد المديرية على مراعاة قواعد السير على الطرقات التي تشهد تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجنوبية العالية أو قد تشهد هطولاً للأمطار .



كما تحذر من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في بعض المناطق الجنوبية والشرقية وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه



وتهيب بالأخوة المواطنين ضرورة الاستخدام الآمن للمدافئ، وتهوية المنازل بين الفتره والأخرى وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك .

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