الأمن العام يدعو لاختيار "صورة العام 2021" - رابط

الوكيل الاخباري





وقالت الصفحة في منشورها : "عام مضى سارت فيه مديرية الأمن العام على درب الوفاء للوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة، وكنا معكم في صفحة مديرية الأمن العام خلال العام، نتفاعل مع أهلنا ومتابعينا لخدمتهم، وننقل الخبر والتوعية والإرشاد بأمانة...

بالكلمة الصادقة ، والصورة المعبرة، نعزز الأمن ونرسخ الآمان، وننثر على أبصاركم ومسامعكم ورود الوطن."





وأضافت: "في العام 2021 تزينت صفحتنا بصور وملامح أردنية رسمتها الأيام بلون الوطن، فازدانت بلون قمحه، وزيتونه، وذرات رماله، وبلون رجاله الذين لوحت جباههم شمس الوطن."





وقالت صفحة مديرية الأمن العام : "ومع نهاية هذا العام يسرنا أن ننشر على صفحتنا، عدداً من الصور التي قمنا بنشرها سابقاً لواجبات، ومهام، ومشاهد، وفعاليات وثقتها عين الكاميرا لعمل نشامى ونشميات الأمن العام على مدار العام 2021، وهي من بين آلاف الصور التي وإن غاب عنا التوفيق في نشرها أو استذكارها إلا أنها ستبقى في ذاكرة الوطن مثالاً للعطاء والإخلاص".





واختتمت: "راجين من متابعينا الكرام، المشاركة باختيار "صورة العام 2021" عن طريق التفاعل بالإعجاب مع الصورة (الصور) التي تجدونها "الأجمل"، لنصل من خلالكم إلى الصورة الأكثر تعبيراً عن النشامى والنشميات في العام 2021."





سائلين المولى -عز وجل- أن يحفظ هذا الوطن آمناً مطمئناً أعواماً وأعوام، وأن يديم الخير على أهله في ظل جلالة القائد المفدى، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله وولي عهده الأمين، والأسرة الهاشمية الكريمة.

اضافة اعلان

- نشرت مديرية الأمن العام على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك منشوراً بعنوان اختر "صورة العام 2021".

رابط الصفحة:

مديرية الأمن العام