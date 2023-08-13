الأمن العام يلقي القبض على مطلوبَين خطرَين جداً

الوكيل الاخباري - ألقت قوة أمنية من إدارة البحث الجنائي وقوة من مكافحة المخدرات القبض اليوم على مطلوبَين مصنفين بالخطرين جداً والمسلحين بمداهمتين منفصلتين غرب البلقاء .

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وبيّن الناطق الإعلامي للامن العام أنه وفي المداهمة الاولى قام فريق تحقيقي من البحث الجنائي بمتابعة المعلومات حول شخص مطلوب وخطر جداً وبحقه عدة طلبات بقضايا من بينها التهديد، وإطلاق العيارات النارية، والإيذاء، وحمل السلاح، وتمكنت بعد ذلك قوة أمنية بعد تحديد مكانه من مداهمته وإلقاء القبض عليه ، وضُبط بحوزته سلاح ناري وكمية من الذخائر.



وأكّد أنّه وخلال المداهمة الثانية تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات من القاء القبض على مطلوب خطر جداً ومسلح بحقه طلبات لأمن الدولة بعد أنْ تم تحديد مكان وجوده في إحدى مناطق غرب البلقاء وتم ضبط كيس من مادة الماريجوانا بحوزته .