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الإثنين، 27-02-2023 10:04 م

الأمن العام يلقي القبض على مطلوب ومحكوم بالسجن 20 عاما

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ فريقا تحقيقياً من ادارة البحث الجنائي تابع رصد وجمع المعلومات عن محكوم ب 20 عاما وبحقه سبعة طلبات اخرى بقضايا الشروع بالقتل والايذاء واطلاق العيارات النارية، إذ تمكن اليوم من تحديد مكان وجوده في احدى مناطق البادية الوسطى.

وأكّد الناطق الاعلامي أنّ الفريق الخاص التابع لادارة البحث الجنائي داهم المكان وتمكن من القاء القبض على ذلك الشخص وبتفتيش مكان وجوده عُثر على سلاحين ناريين وكمية من المخدرات وضُبط برفقته شخص آخر تبين انه مطلوب لادارة مكافحة المخدرات وبوشرت التحقيقات معهما تمهيدا لاحالتهما لمصادر طلباتهما.

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