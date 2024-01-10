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الأمن يحذر المواطنين الليلة وفجر الخميس

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الأربعاء، 10-01-2024 08:07 م

الأمن يحذر المواطنين الليلة وفجر الخميس

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 الوكيل الاخباري - أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين بأخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع ابتداء من هذه الليلة وفجر يوم غد الخميس، حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المعنية.

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وأكدت المديرية على ضرورة التأني أثناء القيادة خاصة أثناء هطول الأمطار، وتشكل الضباب فوق المرتفعات، وإثارة الغبار على بعض الطرق الصحراوية.

كما دعت المديرية الى ضرورة التعامل السليم مع وسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر. 

وتؤكد المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أية بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة .

 

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