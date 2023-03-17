الأمن: القبض على مطلوب مُصنف بالخطير في عمان

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ فريق تحقيق من البحث الجنائي تولى متابعة وجمع المعلومات حول أحد الاشخاص المطلوبين والمصنفين بالخطرين وبحقه 8 طلبات بقضايا الشروع بالقتل والمخدرات وغيرها، إذ تمكن اليوم من تحديد مكان وجوده في إحدى مناطق شمال عمان، حيث تحركت قوة أمنية باتجاه مكان وجوده لمداهمته.

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وأكّد الناطق الإعلامي، أنّ القوة الأمنيّة تمكنت من إلقاء القبض عليه بعد مداهمته وضُبط بحوزته سلاح ناري وكمية من الذخيرة الحية، وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته لمصادر طلباته.

