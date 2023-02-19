الأمن: لا وفيات بحوادث السير خلال 24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري - قال مندوبا الإدارات المرورية، إن نشامى الإدارات المرورية انتشروا منذ ساعات الصباح الباكر لكشف جميع الطرق والتأكد من خلوها من أي عائق والعمل ضمن الرقابة مرورية على مدار الساعة على كافة طرق المملكة الداخلية والخارجية حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق.

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وبين مندوبا الإدارات المرورية خلال استعراضهم التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل الفوري مع العديد من المركبات المعطلة وحوادث الأضرار المادية بدون أي تأثير على الانسيابية المرورية خلال بدايات الذروة المرورية صباح اليوم.



وأضافا أن الانتشار المبرمج لنشامى الإدارات المرورية ووعي والتزام المواطن انعكس إيجابا بعدم تسجيل وفيات خلال ال 24 ساعة الماضية بسبب حوادث السير.



وعن حالة الطرق الخارجية، قال مندوب الدوريات الخارجية إن حالة الطرق نشطة وقوية على أغلب الطرق الخارجية، مؤكداً بأن كافة مرتبات الدوريات الخارجية منتشرة لتسهيل حركة السير وللدلالة والإرشاد وضبط المخالفات الخطرة.



ولفت مندوب الدوريات الخارجية إلى أنه تم التعامل خلال ساعات الصباح مع أصابة متوسطة لسائق مركبة إثر تدهورها على أوتوستراد الزرقاء عمان واصطدامها بالحاجز الإسمنتي وتعطل مركبة شحن ما بعد نزول النقب سببت إعاقة للمسرب الأيمن ووجود مكثف لنشامى الدوريات في الموقعين للتعامل مع الأثر المروري.



وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم لمركبتين خصوصي يوم أمس نتج عنه على طريق اربد عمان تسبب بإعاقة للمسرب الأيسر بالإضافة للتعامل مع انسكاب لمادة الفوسفات على طريق وادي عربة سببت إعاقة لحركة السير وتم رفع العوائق بوقت قياسي.

وحول ضبط السرعات العالية نوه مندوب الدوريات الخارجية إنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 180كلم/ساعة على طريق الأزرق وأخرى تسير بسرعة 174 كلم/ساعة على طريق البحر الميت نتيجة المتابعة الحثيثة من قبل نشامى الدوريات الخارجية.

ونوه مندوب الدوريات الخارجية على أن المحطات الأمنية المنتشرة على كافة الطرق الخارجية جاهزة على مدار الساعة لتقديم المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها وعلى كافة الطرق لتقديم الخدمة المثلى لكافة المواطنين مؤكدين على عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند حدوث أي طارئ.