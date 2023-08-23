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الأربعاء، 23-08-2023 09:10 ص

ضبط حافلة نقل طلاب منتهية الترخيص منذ 5 سنوات

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الوكيل الإخباري - تمكن العاملون في إدارة الدوريات الخارجية، من ضبط حافة نقل طلاب متوسطة، بمخالفة انتهاء الترخيص منذ نحو 5 سنوات.اضافة اعلان


وقال ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، إنه تم ضبط حافلة تتبع لإحدى المدارس الخاصة وترخيصها منتهيا منذ عام 2019، ويقوم السائق بقيادتها دون وجود طلاب بداخلها الطلبة.

وأضاف، أنه تم ضبط المركبة وتحويلها الى المركز الأمني المختص لإجراء المقتضى القانوني اللازم.

وشدد على ضرورة تأكد المدارس الخاصة من أن السائق يحمل رخصة سوق تؤهله لقيادة الحافلة، إضافة إلى التأكد من جاهزية الحافلات التي تنقل الطلبة وترخيصها، لأن في ذلك مسؤولية ومخالفة قانونية تقع على عاتق إدارة المدارس والسائقين.

 




 

 


 

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