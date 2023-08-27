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الأحد، 27-08-2023 01:52 م

الأمن: وفاة أكثر من 500 شخص سنوياً بسبب أخطاء يمكن تجاوزها أثناء قيادة المركبات

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الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام، إن الأردن يفقد سنوياً أكثر من 500 فرد جرّاء أخطاء يمكن تجاوزها بالالتزام خلال القيادة.

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وبينت المديرية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية تصرف قاتل يزيد من احتمال وقوع الحوادث المميتة بـ 17 مرة، ويمثل مخالفة خطيرة يفقد معها السائق تركيزه وقدرته على الاستجابة لعوامل الطريق، قبل أن يفقد التزامه وإنسانيته.

 

وأشارت إلى أن مخالفة القيادة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية تصل إلى (الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 250 دينار ولا تزيد عن 500 دينار، أو بكلتا العقوبتين، و وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين). 


ودعت المواطنين إلى الالتزام لانقاذ الأرواح والمساعدة على نشر ثقافة الالتزام.




 




 

 


 

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