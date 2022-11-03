الخميس 03-11-2022
الوكيل الاخباري

اجراء عملية جراحية نوعية في البشير - صور

وزير الأوقاف يوجه بتوسعة وتحديث مستشفى المقاصد

وظائف شاغرة في دائرة حكومية - تفاصيل

مدعوون لإجراء الفحص الفني في الإفتاء - أسماء

“العلوم الإسلامية” تعلن حاجتها إلى تعيين مهندس طاقة متجددة

الملك سلمان يكرم 80 مواطنا سعوديا

للأردنيين .. انخفاض أسعار الذهب لأدنى حد منذ 3 سنوات محلياً

منها قلاية البندورة والخبيزة .. تصنيف عالمي جديد لأكثر الأكلات الشعبية في الأردن

جودبي: توقيع 10 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وابرام عقود بقيمة ٧٠ مليون دولار في سوفكس 2022

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الخميس، 03-11-2022 11:09 ص

الأمن يحذر السائقين كبار السن والسيدات من هؤلاء

طرق_للحد_من_الغضب_أثناء_قيادة_السيارة


الوكيل الإخباري - حذر مساعد مدير إدارة البحث الجنائي لشؤون العمليات، العقيد أسامة أبو عذية المواطنين من الاحتيال بافتعال حوادث الدهس.

اضافة اعلان

 

وقال أبو عذية في تصريحات، اليوم الخميس، إن افتعال حوادث الدهس يتم من خلال مجموعة من الأشخاص الذين يستهدفون كبار السن والسيدات، حيث يقوم أحدهم برمي نفسه أمام المركبة وبعدها يتجمهر الآخرون حوله، بزعم مساعدته.

 

وأضاف أن المجموعة التي تقوم بالاحتيال على المواطنين تمتلك غالبا "جبيرة جاهزة" وصورة أشعة، ويطلبون من السائق الذي وقع ضحيتهم مبلغا من المال، لعدم الذهاب إلى المركز الأمني.

 

وأشار أبو عذية إلى أن هناك إجراءات مشددة بالتنسيق مع الشركاء في إدارة السير المركزية وإدارة البحث الجنائي المتخصصة بافتعال الحوادث وإدارة المختبرات والأدلة الجرمية.


وبيّن أن المناطق غير المزدحمة والطرق التي تكون فيها سرعة القيادية عادية، تكثر فيها هذا النوع من الحوادث، موضحا أنها افتعال حوادث الدهس جريمة قديمة وتظهر من فترة إلى أخرى.

 

وحذر أبو عذية السائقين من الأشخاص الذين يفتعلون الحوادث على الطرقات طمعا في كسب المال، منوها إلى أنه يتم التعامل مع الجريمة بشكل فني ومهني من خلال الاستعانة بالكاميرات للوقوف على الحوادث.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image63639e942071a

اجراء عملية جراحية نوعية في البشير

1610119424412

وزير الأوقاف يوجه بتوسعة وتحديث مستشفى المقاصد

333-7

وظائف شاغرة في دائرة حكومية - تفاصيل

1020203116858821861473

مدعوون لإجراء الفحص الفني في الإفتاء - أسماء

main_image5b78790f43e6f

“العلوم الإسلامية” تعلن حاجتها إلى تعيين مهندس طاقة متجددة

2

توقيع مذكرة تفاهم بين جودبي وشركة الدائرة الخضراء الأردنية في مجال الأمن السيبراني في سوفكس 2022

أخبار متعلقة
413438

صُلح عمَّان تستمع لشاهدين من خارج الأردن في قضية فساد

مبنى رئاسة الوزراء

مصدر حكومي: لا تغيير على موعد بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية

49233af03518079889199aa142c90b0f

مياهنا تنشر ارشادات تنظيف خزان المياه والآبار الأرضية

620221393926298337811

1298 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

image (58)

الخصاونة ونائب رئيس الوزراء العُماني يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون الثنائي

52022249577366691500 (2)

الضمان يدرس عقد اجتماعات للجانه الطبية خارج العاصمة