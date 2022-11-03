الأمن يحذر السائقين كبار السن والسيدات من هؤلاء

الوكيل الإخباري - حذر مساعد مدير إدارة البحث الجنائي لشؤون العمليات، العقيد أسامة أبو عذية المواطنين من الاحتيال بافتعال حوادث الدهس.

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وقال أبو عذية في تصريحات، اليوم الخميس، إن افتعال حوادث الدهس يتم من خلال مجموعة من الأشخاص الذين يستهدفون كبار السن والسيدات، حيث يقوم أحدهم برمي نفسه أمام المركبة وبعدها يتجمهر الآخرون حوله، بزعم مساعدته.

وأضاف أن المجموعة التي تقوم بالاحتيال على المواطنين تمتلك غالبا "جبيرة جاهزة" وصورة أشعة، ويطلبون من السائق الذي وقع ضحيتهم مبلغا من المال، لعدم الذهاب إلى المركز الأمني.

وأشار أبو عذية إلى أن هناك إجراءات مشددة بالتنسيق مع الشركاء في إدارة السير المركزية وإدارة البحث الجنائي المتخصصة بافتعال الحوادث وإدارة المختبرات والأدلة الجرمية.



وبيّن أن المناطق غير المزدحمة والطرق التي تكون فيها سرعة القيادية عادية، تكثر فيها هذا النوع من الحوادث، موضحا أنها افتعال حوادث الدهس جريمة قديمة وتظهر من فترة إلى أخرى.

وحذر أبو عذية السائقين من الأشخاص الذين يفتعلون الحوادث على الطرقات طمعا في كسب المال، منوها إلى أنه يتم التعامل مع الجريمة بشكل فني ومهني من خلال الاستعانة بالكاميرات للوقوف على الحوادث.