صُلح عمَّان تستمع لشاهدين من خارج الأردن في قضية فساد

الوكيل الإخباري - استمعت الهيئة القضائية الأولى والمتخصصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي شرف عبدالله أبو لطيفة، لشاهدين قدَّمتهما النيابة العامة في قضية شركة تأمين مساهمة عامة.

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وعقدت المحكمة جلستها العلنية، اليوم الأربعاء، واستمعت فيها لعضوي مجلس إدارة سابقين في الشَّركة، الأول من العاصمة البريطانية لندن، والثَّاني من مدينة كاليفورنيا الأميركية، عبر تقنية الرَّبط الإلكتروني المرئي عن بُعد، بحضور وكيل الدِّفاع في القضية.



وأجاب الشاهدان على أسئلة وكيل الدفاع، واستثمارات الشركة، وطريقة إدارة الاستثمار في الشركة، وعملهما كعضوي مجلس إدارة.



ورفعت المحكمة الجلسة إلى يوم 20 تشرين الأول الحالي، لتقديم مرافعة الدفاع في القضية، وهي آخر مرحلة في القضية قبل رفعها لإصدار الحكم.



وأسندت النِّيابة العامة للمتهمين في القضية تهمتي هدر المال العام وتعارض المصالح، واستمعت حتى الآن إلى 19 شاهد نيابة عامة، وتمَّت تلاوة شهادة 3 أمام المدعي العام، بالإضافة إلى 20 شاهد دفاع أجازت المحكمة سماع 7 منهم.